МВС Афганістану повідомляє про дев'ятьох загиблих українців

У Міністерстві внутрішніх справ Афганістану заявляють, що серед загиблих під час нападу на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі – дев’ять громадян України.

Читайте такожПосол назвав кількість врятованих з готелю в Кабулі українцівПро це сказав в інтерв’ю афганській службі радіо Свобода заступник речника міністерства Нусрат Рагімі.

"Чотирнадцять іноземців загинули, включно з одним киргизьким громадянином, одним грецьким громадянином і дев’ятьма громадянами України. Особи інших ще невідомі. Ми незабаром ідентифікуємо їх", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, посол України в Таджикистані й Афганістані Віктор Нікітюк підтвердив інформацію щодо семи загиблих громадян України в результаті теракту в столиці Афганістану Кабулі.

Теракт у готелі "Інтерконтиненталь" у Кабулі стався 20 січня.