Спецпрокурор Мюллер допитав главу ЦРУ у "російській справі"

Високопоставлені офіцери розвідки США, включаючи директора ЦРУ Майка Помпео, були допитані командою спецпрокурора Мюллера на предмет можливої спроби президента Дональда Трампа перешкодити розслідуванню про «російське втручання».

Про це повідомляє Reuters.

Цей допит ще раз підтверджує, що спецкомісія в рамках свого розслідування вивчає дії президента США у даній справі.

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В минулому році команда Мюллера вже допитувала Помпео, а також директора Національної розвідки Дена Коутса і директора Національної служби безпеки адмірала Майка Роджерса з метою з'ясувати, чи просив їх Трамп натиснути на колишнього директора ФБР Джеймса Комі.

Крім того, в ході останнього допиту Мюллер питав офіцерів, чи намагався Трамп призупинити розслідування розвідслужб щодо «російського втручання», а також про контакти між чиновниками російського уряду і соратниками Трампа.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор США Джеф Сешнс був допитаний в ході розслідування про російське втручання у вибори США.