Генпрокурора США допитали у справі про "російське втручання"

Генпрокурор США Джеф Сешнс був допитаний в ході розслідування про російське втручання у вибори США.

Про це повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на міністерство юстиції США.

Сешнс став першим членом адміністрації президента США Дональда Трампа, допитаним в рамках цієї справи.

За даними американських ЗМІ, допит тривав кілька годин.

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Пізніше 23 січня сам Трамп заявив, що абсолютно не стурбований інтересом спецпрокурора Мюллера, який очолює розслідування, до Сешнса.

Раніше адвокат Трампа заявив, що президент «горить бажанням» відповісти на питання спецпрокурора по справі «про Росію».