Трамп заявив про готовність дати свідчення Мюллеру під присягою

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність дати свідчення спецпрокурору Роберту Мюллеру по «російському втручанню» під присягою.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Я чекаю цього. Я б зробив це під присягою», — заявив Трамп.

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Раніше повідомлялося, що високопоставлені офіцери розвідки США, включаючи директора ЦРУ Майка Помпео, були допитані командою спецпрокурора Мюллера на предмет можливої спроби президента Дональда Трампа перешкодити розслідуванню про «російське втручання».

Цей допит підтверджує, що спецкомісія в рамках свого розслідування вивчає дії президента США у даній справі.