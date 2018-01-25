Перейнявся секс-скандалами: Готьє вивів на подіум вагітну модель і нагадав про свободу (фото, відео)

Після того, як Жан-Поль Готьє закрив лінійку готового одягу і зосередився виключно на кутюре, кожну його колекцію шанувальники чекають з особливим нетерпінням, адже француз - відомий вигадник і любить влаштовувати на подіумі справжнє свято.

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Цього разу одним з найзворушливіших моментів шоу став вихід його улюблениці і музи Коко Роша - модель зараз чекає на другу дитину, а на подіум вийшла разом зі старшою дочкою. Сама колекція Jean Paul Gaultier весна-літо 2018 відсилала 60-ті роки, передає Vogue.ua.

Готьє не просто так вибрав саме той час. Сьогодні, коли світ стурбований питаннями харрасмента і расизму, бореться з гомофобією і побоюється тероризму, француз вирішив нагадати про роки свободи, про час, коли руйнувалися кордони і проявляти своє я стало нормальним.

Контрастні поєднання чорного і білого, однотонні яскраві образи і відгомони космічної епохи дизайнер показав з властивим їм оптимізмом і життєрадісністю.