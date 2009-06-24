Росія продасть 30-40 підводних човнів

До 2015 року в світі можуть бути реалізовані 30-40 новітніх підводних човнів російського виробництва. Таку інформацію, як повідомляє РІА “Новости”, поширила компанія "Рособоронекспорт" до відкриття Міжнародного військово-морського салону "МВМС-2009", який проходитиме з 24 по 28 червня в Санкт-Петербурзі.

За даними "Рособоронекспорту", потенціал Росії на ринку субмарин сьогодні високий завдяки підводним човнам проекту 636 "Варшав`янка" і "Амур-1650", оснащених інтегрованою системою ракетної зброї CLUB-S. Дизельні субмарини четвертого покоління відрізняються великою швидкістю і дальністю автономного плавання, тому є "об`єктом підвищеного інтересу потенційних зарубіжних покупців".