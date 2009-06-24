Грузія відправить до Афганістану батальон піхоти

Грузія в 2010 р. направить 31-й батальйон третьої піхотної бригади до Афганістану, де грузинські військові візьмуть участь в миротворчих операціях, повідомляє департамент у справах з громадськістю Міністерства оборони Грузії.

Відправка грузинських солдатів до Афганістану проходитиме в два етапи.

Одна з рот другої піхотної бригади вирушить на допомогу військам НАТО в листопаді і займе місце у складі французького контингенту. А в 2010-му році до неї додасться 31-й батальйон третьої піхотної бригади. Грузинські солдати підсилять сили безпеки в Афганістані, де зосереджено близько 90 тисяч військовослужбовців з країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Міноборони повідомляє, що "до сьогоднішнього дня в миротворчих операціях НАТО або коаліції взяли участь до 10 тис. грузинських військових".

Грузія Online