Суд Іспанії заморозив повернення Пучдемона до влади в Каталонії

Церемонія інавгурації має відбутися 30 січня в парламенті Каталонії.

Конституційний суд (КС) Іспанії в суботу, 27 січня, частково прийняв до розгляду позов уряду країни з вимогою заборонити інавгурацію в якості глави регіональної адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона.

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Як передає DW.com, рішення за позовом може бути винесено через кілька місяців, але сам факт його розгляду означає негайне заморожування інавгурації. Щоправда, мова йде лише про випадок, якщо Пучдемон не з'явиться на засідання парламенту і захоче обиратися заочно. Його очна інавгурація теоретично може відбутися. Церемонія повинна відбутись 30 січня в парламенті Каталонії.

Мотивуючи позов, в якому містилася вимога заборонити будь-яку - очну та заочну форму інавгурації Пучдемона, перший заступник голови уряду Іспанії Сорайа Саєнс де Сантамарія заявила 26 січня на прес-конференції в Мадриді, що цей політик "не може бути обраний, оскільки перебуває під слідством" за скоєння низки тяжких злочинів, і в даний час ховається в Бельгії.