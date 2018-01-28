Сьогодні у Фінляндії обирають нового президента країни

Згідно соцопитувань, фаворитом президентських виборів вважається чинний глава держави Саулі Нііністе.

Сьогодні у Фінляндії відбудеться перший тур чергових президентських виборів.

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Як передає Deutsche Welle, згідно з результатами проведених раніше соцопитувань, найбільшу популярність має чинний президент країни Саулі Нііністе. За нього готові віддати свій голос від 60 до 70 відсотків опитаних громадян.

Найсерйознішим конкурентом нинішнього глави держави є кандидат від "зелених" Пекка Хаавісто. Утім, останній має значно менший рівень підтримки - від 13 до 14 відсотків.

Якщо перший тур не визначить абсолютного переможця, то за два тижні відбудеться другий тур виборів президента країни. Право голосу мають приблизно 4,4 мільйона фінів.