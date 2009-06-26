У Чехії через повені загинуло десять чоловік

09:27, 26 червня 2009
Світ
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Збитки - сотні мільйонів доларів

У Північній Моравії через повені перервано рух потягів на чотирьох ділянках залізниці. Понад 2200 споживачів відключено від постачань газу. Як передає ІТАР-ТАСС, десять чоловік загинуло.

Причиною повеней, як вважають метеорологи, стали незвично інтенсивні для місцевого клімату зливи. Триває підрахунок матеріальної шкоди. Вже зараз ясно, що райони міст Нові-Ічин і Всетін постраждали значно більше, ніж під час руйнівної повені 1997 року.

Згідно з інформацією, що надходить з Братислави, на заході Словаччини також спостерігається підвищення рівня води в річках. Експерти не виключають, в Дунаї цей показник може досягти критичної позначки.

Збитки від повені можуть скласти сотні мільйонів доларів. На думку експертів, ця цифра цілком реальна, оскільки наслідки руйнівної повені в деяких районах перевищують збитки після Другої світової війни.

Найбільш сильні руйнування повені заподіяли району Нові-Ічин. Затоплені сотні житлових будинків, зруйновані автомобільні дороги, на кількох ділянках пошкоджено полотно залізниці. Крім того, завдано значну шкоду енергомережі.

Сьогодні чеський уряд в екстреному порядку виділив 54 млн. крон /2 млн. євро/ на надання невідкладної допомоги постраждалим регіонам. Найближчим часом будуть направлені додаткові кошти. Конкретний розмір збитків від повеней передбачається встановити протягом наступного тижня.

 

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