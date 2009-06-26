Путін запропонував росіянам менше пити

Боротьба з алкоголізмом і тютюнопалінням повинна стати основним напрямом у боротьбі за здоров`я нації. Таку думку висловив прем`єр-міністр Росії Володимир Путін на зустрічі з гендиректором Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет Чень, передає ІТАР-ТАРС . «Ви згадали про тютюнопаління, нам би ще пити трохи менше. Це б серйозно вплинуло на здоров`я нації, можна навіть не сумніватися», - сказав він.

«Я вважаю, ми повинні дотримуватися Ваших рекомендацій щодо пропаганди здорового способу життя, і це повинно бути основним напрямом нашої роботи в цій сфері», - додав російський прем`єр. Газета.ру