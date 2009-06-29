Генсек ООН вимагає повернути президента Гондурасу

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун глибоко стурбований останніми подіями в Гондурасі і засуджує арешт конституційного президента країни, повідомляє у понеділок Reuters з посиланням на заяву офіційного представника генсека.

"Він (Пан Гі Мун) висловлює рішучу підтримку демократичним інституціям країни і засуджує арешт конституційного президента республіки... Він наполягає на відновленні демократично обраного керівництва країни і шанування прав людини, зокрема право президента Селайї, членів його сім`ї і членів його уряду на безпеку", - наголошується в заяві.

Пан Гі Мун закликав "усіх жителів Гондурасу мирно вирішувати виникаючі протиріччя". Він також привітав дипломатичні зусилля членів Організації американських держав із розв’язання ситуації в Гондурасі.

"ООН готовий надати будь-яку допомогу в подоланні кризи", - зазначено в заяві.

Парламент Гондурасу на надзвичайному засіданні в неділю країни ухвалив рішення про відставку президента Мануеля Селайї. Раніше військові підняли заколот і насильно вивезли президента до Коста-Ріки.