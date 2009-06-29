Меркель: Німеччина вийде з кризи сильнішою, ніж була

Партійний союз ХДС/ХСС, який очолює канцлер Німеччини Ангела Меркель, в неділю прийняв політичну програму, з якою піде на парламентські вибори 27 вересня.

"Сьогодні ми прийняли урядову програму ХДС і ХСС, програму на майбутній період. У нас є сили вивести нашу країну з кризи, якої ФРН ще не бачила, і є сили зробити країну сильнішою, ніж вона була до кризи", - сказала Меркель журналістам за підсумками спільного засідання президій двох партій, на якому була прийнята програма. Меркель є головою партії Християнсько-демократичний союз.

Як зазначають місцеві ЗМІ, основний пункт 63-сторінкової програми - податкова реформа, яку ХДС/ХСС планує здійснити в два етапи. Реформа покликана зняти навантаження з сімей низьким і середнім доходом. Прибутковий податок, таким чином, планується знизити з 14% до 13%, а потім до 12%. Водночас німецькі журналісти скептично відзначають, що в програмі немає точної дати декларованої реформи.

За словами канцлера, кризова ситуація, що склалася у фінансовій сфері в усьому світі, вимагатиме від нового уряду Німеччини того, чого уряд країни не переживав за всі 60 років існування ФРН. Майбутній період для нового уряду буде вкрай складним, відзначила вона.

Також, упевнена канцлер, Німеччині необхідно виносити уроки з кризи спільно з іншими гравцями на світовій арені. У пошуку спільних шляхів боротьби з кризою допоможе майбутній саміт "Великої вісімки", а також наступний саміт G20, який у вересні пройде в США, зазначила Меркель.

РІА "Новости"