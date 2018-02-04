У США зіткнулися потяги: двоє осіб загинули, ще 50 поранені

Пасажирський та вантажний потяги зіткнулися у Південній Кароліні.

Щонайменше двоє осіб загинули та понад 50 дістали поранення внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного потягів у США.

Залізнична катастрофа сталася вранці у місті Кейсі, штат Південна Кароліна, за межами Колумбії, повідомляє USA Today.

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Посилаючись на управління надзвичайними ситуаціями штату, видання повідомляє, що у потязі було близько 140 пасажирів.

Раніше в Італії зійшов з рейок потяг, загинули п`ятеро людей.