Обама - найпопулярніший зі світових лідерів

Найпопулярнішим главою держави у світі в даний час є президент США Барак Обама. Він далеко випереджає інших світових лідерів за ступенем довіри до нього з боку пересічних громадян. Про це свідчать підсумки міжнародного опитування громадської думки, проведеного американською неурядовою дослідницькою службою "ВорлдПаблікОпіниіон.орг". Другий і третій рядок списку найбільш популярних світових політиків ділять генсек ООН Пан Гі Мун і канцлер ФРН Ангела Меркель. Вони користуються довірою приблизно 40 % респондентів кожен. За ними слідують прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун (38 %) і президент Франції Ніколя Саркозі (36 %). Далі – прем`єр-міністр Росії Володимир Путін з 34-ма відсотками.

Эхо Москвы