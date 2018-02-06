Видавець відомого таблоїду визнав, що роками приховував прослуховування телефонів знаменитостей

Там визнали, що керівники, редактори і журналісти закривали очі на широко поширену практику незаконної діяльності зі збору інформації протягом багатьох років.

Видавець таблоїду Daily Mirror Mirror Group Newspapers (MGN) визнав, що приховував прослуховування телефонів знаменитостей.

Читайте такожСтало відомо, хто очолив список "піратських" серіалів 2017 рокуЯк повідомляє The Guardian з посиланням на адвоката Анлі Сайгола, «керівники, редактори і журналісти потурали, заохочували або активно закривали очі на широко поширену культуру незаконної діяльності зі збору інформації у всіх трьох своїх газетах протягом багатьох років намагалися приховати свої правопорушення».

У минулому році на MGN подав у суд актор Стів Куган, який заявив, що до його телефону і голосової пошти був отриманий несанкціонований доступ. Він виграв справу, MGN виплатила йому компенсацію. Тоді актор зазначив, що інцидент не повинен залишатися між ним і видавництвом - це «системна пробема», яка, на думку Кугана, вимагає розголосу.

Тепер MGN виплатить компенсацію і актору Х'ю Гранту. Конкретні суми The Guardian не наводить.