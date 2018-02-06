Видавець відомого таблоїду визнав, що роками приховував прослуховування телефонів знаменитостей

09:55, 06 лютого 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

Читайте такожСтало відомо, хто очолив список "піратських" серіалів 2017 рокуЯк повідомляє The Guardian з посиланням на адвоката Анлі Сайгола, «керівники, редактори і журналісти потурали, заохочували або активно закривали очі на широко поширену культуру незаконної діяльності зі збору інформації у всіх трьох своїх газетах протягом багатьох років намагалися приховати свої правопорушення».

У минулому році на MGN подав у суд актор Стів Куган, який заявив, що до його телефону і голосової пошти був отриманий несанкціонований доступ. Він виграв справу, MGN виплатила йому компенсацію. Тоді актор зазначив, що інцидент не повинен залишатися між ним і видавництвом - це «системна пробема», яка, на думку Кугана, вимагає розголосу.

Тепер MGN виплатить компенсацію і актору Х'ю Гранту. Конкретні суми The Guardian не наводить.

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Теги: #тапблоїд прослуховував знаменитостей#журналісти прослуховували акторів