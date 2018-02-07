У США викрили засновану українцем мережу кіберзлочинців, що вкрала $530 мільйонів

Зловмисники створили розгалужену й добре організовану мережу, що протизаконним шляхом отримувала особисті дані інтернет-користувачів.

Співробітники правоохоронних органів США припинили діяльність створеного українцем злочинного угруповання.

У середу, 7 лютого, у міністерстві юстиції США повідомили про викриття мережі кіберзлочинців Infraud, пише Deutsche Welle.

Саме це угруповання було засновано 2010 року українцем Святославом Бондаренком, наголошується в повідомленні американського відомства.

Група кіберзлочинців діяла за гаслом "In Fraud We Trust", тобто "Ми віримо в шахрайство".

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Зловмисники створили розгалужену й добре організовану мережу, що протизаконним шляхом отримувала особисті дані інтернет-користувачів, у тому числі ті, що надавали доступ до банківських та електронних рахунків. Як вважають слідчі, члени угруповання намагалися отримати дані про 4,3 мільйона кредитних карток та банківських рахунків.

За час існування угруповання злочинці завдали своїми діями збитків на понад 530 мільйонів доларів, наголосили в міністерстві юстиції США.

Наразі слідчі вважають причетними до злочинного угруповання загалом 36 осіб. 13 членів кібербанди вже заарештували.

Арешти проводилися в США, Австралії, Великобританії, Франції, Італії, Косові, Сербії та Албанії, зазначається в повідомленні.