Дівчинка, яка вижила в авіакатастрофі біля Комор, не одержала фізичних травм

Єдиним пасажиром, якому вдалося врятуватися при катастрофі А-310 біля Комор, стала 14-річна дівчинка. Про це заявив офіційний представник уряду держави Коморські острови Камаледдін Афретан, повідомляє ІТАР-ТАРС. Раніше надходили повідомлення про те, що живими виявлені 5-річна дівчинка і командир екіпажу. Але ці відомості не були підтверджені.

Ім`я дівчинки, яка вижила – Бакарі Байя. Вона розповіла, що летіла разом з матір`ю з Марселя на Коморські острови, повідомляє NEWSru Israel. Дівчинка - уродженка селища Ніумадзаха, але останнім часом проживала з батьками в Марселі, де знаходиться найбільша у Франції община вихідців з Комор.

За словами Афретана, рятувальники знайшли дівчинку серед уламків літака і трупів інших пасажирів. На ній був одягнений рятувальний жилет. Дівчинці кинули рятівний круг, але вона не змогла за нього вхопитися. Тоді рятувальники підпливли ближче і витягнули дівчинку з води. Її доставили в місцеву лікарню в Мороні. Дівчинка не одержала при катастрофі фізичних травм, проте після перебування у воді протягом 14 годин у неї спостерігається сильне переохолодження тіла.

"Вона практично не постраждала. У неї тільки сильне переохолодження від багатогодинного перебування у воді", - повідомили рятувальники. В даний час вона знаходиться в реанімації. Проте лікарі вважають, що "її стан не викликає побоювань".

Разом з тим психологи побоюються за душевне здоров`я підлітка. Можливо, поки вона в стані шоку. Мабуть, дівчинці ще не повідомили, що її мати загинула.

За даними властей Комор, дівчинка найближчим часом може бути доставлена до Марселя.

Пошуки на місці катастрофи в даний час продовжуються. Пошукові групи не виключають можливості виявлення живих пасажирів. Минулої ночі пошуки були перервані через погану погоду.

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