Сестра Кім Чен Ина прибула до Південної Кореї

Очікується, що вона візьме участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор 2018 року в Пхенчхані.

Делегація з КНДР, в тому сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина — Кім Е Чжон, прибула в Південну Корею.

Про це повідомляє Associated Press. Очікується, що вона візьме участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор 2018 року в Пхенчхані.

Делегацію очолює номінальний глава держави Кім Ен Нам.

Нагадаємо, раніше в Пхеньяні відбувся масштабний військовий парад за день до офіційного відкриття Олімпіади.