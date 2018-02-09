Сестра Кім Чен Ина прибула до Південної Кореї

09:23, 09 лютого 2018
Світ
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REUTERS

Про це повідомляє Associated Press. Очікується, що вона візьме участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор 2018 року в Пхенчхані.

Делегацію очолює номінальний глава держави Кім Ен Нам.

Нагадаємо, раніше в Пхеньяні відбувся масштабний військовий парад за день до офіційного відкриття Олімпіади.

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Теги: #Олімпіада в Пьхончхані