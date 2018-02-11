Щонайменше 18 осіб загинули в ДТП з автобусом в Гонконзі

Сім'ям загиблих в ДТП з автобусом в Гонконзі виплатять по $10 тис. Причини аварії поки не встановлені.

В результаті аварії з автобусом в Гонконзі 10 лютого загинуло щонайменше 18 осіб. Читайте такожВ Абу-Дабі у масштабній ДТП зіткнулося понад 40 автомобілів: десятки постраждалих (відео) Про це повідомило агентство Reuters. Ще десятки людей отримали поранення. Відзначається, що рятувальники розрізали дах автобуса, щоб звільнити людей. Пасажир автобуса розповів, що водій їхав на високій швидкості. Сім'ям загиблих виплатять по 10 тис. дол. Причини аварії поки не встановлені.

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