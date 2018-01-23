Масове ДТП у Німеччині: на автобані зіткнулися 17 машин, багато постраждалих
20:33, 23 січня 2018Світ
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На ділянці довжиною 300 м автобану 73 під Брайтенгюсбахом близько 7.30 ранку сталося в загальній складності три ДТП з короткими проміжками.
На автобані в Баварії зіткнулися 17 машин / BR
Унаслідок ДТП на автобані в Баварії за участю 17 автомобілів постраждало 18 людей, троє з них отримали серйозні травми. Про це повідомляє радіостанція BR.
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На ділянці довжиною 300 м автобану 73 під Брайтенгюсбахом близько 7.30 ранку сталося в загальній складності три ДТП з короткими проміжками. За даними поліції, причина могла полягати в недотриманні безпечної дистанції між транспортними засобами.
Сумарний збиток оцінюється в суму понад 150 тис. євро. Закриття траси екстреними службами призвело до заторів довжиною до 7 км.
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