Масове ДТП у Німеччині: на автобані зіткнулися 17 машин, багато постраждалих

Унаслідок ДТП на автобані в Баварії за участю 17 автомобілів постраждало 18 людей, троє з них отримали серйозні травми. Про це повідомляє радіостанція BR.

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На ділянці довжиною 300 м автобану 73 під Брайтенгюсбахом близько 7.30 ранку сталося в загальній складності три ДТП з короткими проміжками. За даними поліції, причина могла полягати в недотриманні безпечної дистанції між транспортними засобами.

Сумарний збиток оцінюється в суму понад 150 тис. євро. Закриття траси екстреними службами призвело до заторів довжиною до 7 км.