Катастрофа Ан-148: у Мережі з'явився запис переговорів диспетчерів

Диспетчери намагалися вийти на зв'язок із екіпажем пасажирського літака Ан-148.

У Мережі з'явився аудіозапис переговорів диспетчерів, які намагалися зв'язатися з літаком Ан-148, що зазнав аварії в Підмосков'ї.

Запис розміщено на сайті LiveATC.net, передає РБК.

На ньому чутно переговори авіадиспетчерів, які повідомляють один одному, що не можуть вийти на зв'язок із пасажирським лайнером "Саратовських авіаліній" Ан-148, що вилетів із аеропорту Домодєдово і виконував рейс 6W703 Москва-Орськ.

Читайте такожУ Мережі з'явилося відео катастрофи літака Ан-148 в Підмосков'ї

На 29-ій хвилині один із диспетчерів говорить, що цей літак не відповідає. На моменті 29:46 чутно, як він закликає вийти пілотів цього лайнера на зв'язок.

"703-й, він нам не відповідає, - заявив він колегам. - Саратов-703, відповідай <...> (нерозбірливо)! Саратов-703, <...> відповідай! В курсі, що Саратов-703 Москва кличе і кличе?".

Після цього інший диспетчер (на 30:15) сказав: "703, дайте відповідь Шереметьєво!".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 лютого, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії».

На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебували 71 людина (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту зазнав аварії Ан-148.