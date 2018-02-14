Розгром "вагнерівців" у Сирії: ЗМІ дізналися про доставлених до РФ поранених російських найманців

За даними журналістів, йдеться про десятки госпіталізованих російських найманців.

Російські найманці, постраждалі внаслідок обстрілу в Сирії 7 лютого, лікуються у госпіталях Міноборони Росії в Москві та Санкт-Петербурзі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на два джерела, які контактували з пораненими найманцями.

За словами джерел агентства, внаслідок авіаудару США загинули понад 200 осіб. При цьому кількість жертв може збільшитися, оскільки у деяких серйозні рани.

Інформацію про те, що до лікарень Москви і Санкт-Петербурга доставлені росіяни, які постраждали внаслідок американського удару під Дейр-ез-Зором, підтвердив "Интерфаксу" один з керівників партії "Другая Россия" Олександр Аверін.

"Я знаю, що поранені перебувають у лікарнях Москви і Петербурга", - сказав він.

Нагадаємо, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі із США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За даними ЗМІ, кількість убитих найманців «Вагнера» перевищила 200 осіб.

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12 лютого Явлінський зажадав від Путіна відзвітувати про масову загибель росіян в Сирії. Явлінський вважає, що заяви про непричетність держави до діяльності приватних військових структур нагадують про те, як російська влада знімала із себе відповідальність за загибель російських військових, відправлених на війну в Чечні і на Донбас.

Видання Bloomberg 13 лютого повідомило, що понад 200 солдатів-контрактників, більшість з яких росіяни, знищені в результаті удару коаліції США 7 лютого в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

У Кремлі не відповіли, в якому статусі воюють у Сирії ті росіяни, які раніше брали участь в боях проти України на Донбасі.