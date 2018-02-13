Від 100 до 200 знищених: ЗМІ уточнили масові втрати російських найманців у Сирії

ЗМІ повідомляють, що унаслідок удару сил США у Сирії знищено понад 200 найманців, більшість - росіяни.

Понад 200 солдатів-контрактників, більшість з яких росіяни, ліквідовані внаслідок удару коаліції США 7 лютого в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на двох росіян, ознайомлених із ситуацією. Зазначається, що найманці воювали на боці президента Сирії Башара Асада.

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Видання також повідомляє, що за інформацією американського чиновника, всього загинули близько 100 осіб, постраждалих - 200-300.

У свою чергу, неназваний сирійський офіцер повідомив The New York Times про смерть 100 росіян внаслідок удару коаліції США.

Як повідомляла раніше "Новая газета", під Дейр-ез-Зором загинули 13 росіян, які не повинні були перебувати в зоні обстрілу американських військових. Ще півтора десятка отримали поранення. За даними командування російського військового угруповання в Сирії, у колоні, що висувалася в напрямку нафтогазового родовища Conoco, росіян не повинно було бути.

Нагадаємо, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі із США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що у Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За даними ЗМІ, кількість убитих найманців «Вагнер» перевищила 200 осіб.

12 лютого Явлінський зажадав від Путіна відзвітувати про масову загибель росіян у Сирії. Явлінський вважає, що заяви про непричетність держави до діяльності приватних військових структур нагадують про те, як російська влада знімала із себе відповідальність за загибель російських військових, відправлених на війну в Чечні й на Донбас.