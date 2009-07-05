Медведєв: поки нічого обговорювати в питанні помилування Ходорковського

У питанні про помилування Ходорковського поки обговорювати нічого, вважає Дмитро Медведєв. «Якщо говорити про помилування кого б то не було, Ходорковського, інших осіб, то ця процедура здійснюється відповідно до тих правил, які існують в нашій країні», - сказав президент Росії, відповідаючи на запитання італійських ЗМІ про можливе помилування Ходорковського, передає ІТАР-ТАРС.

«Іншими словами, особа повинна звернутися до президента, визнати себе винною в скоєнні злочину і клопотати про відповідне рішення. Тому тут поки нічого обговорювати», - підкреслив Медведєв.

Газета.ру