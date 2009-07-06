Медведєв: в Росії дуже високий рівень корупції

У Росії дуже високий рівень корупції, і потрібно докладати системних зусиль для того, щоб придушити її. Як повідомляє прес-служба президента, таку думку глава Російської держави Дмитро Медведєв висловив в інтерв`ю італійським ЗМІ.

"Я вважаю, що рівень корупції в Росії дуже високий. І нам потрібно докладати системні зусилля для того, щоб придушити її", - сказав Д.Медведєв. Він нагадав, що для цього прийнятий цілий ряд заходів, ухвалене нове законодавство про корупцію, працюють спеціальні механізми, зокрема щодо чиновників, їх звітності, декларування доходів тощо.

"І ми цю роботу обов`язково продовжимо, тому що вважаємо її вкрай важливою. Причому вона повинна поширюватися на всіх, починаючи від працівників міліції і закінчуючи керівництвом держави. Це, напевно, магістральний напрям для того, щоб постаратися протидіяти цьому дуже складному російському захворюванню", - наголосив Д.Медведєв.

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