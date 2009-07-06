Болгари знову проголосували за зміну влади

На парламентських виборах у Болгарії, згідно з результатами опитування на виборчих дільницях, перемагає правоцентристська опозиційна партія “Громадяни за Європейський Розвиток Болгарії“ (ГЕРБ), яка значно випереджає Соціалістичну партію, очолювану чинним прем’єр-міністром Сергеєм СТАНІШЕВИМ.

Згідно з результатами екзит-полу, партія ГЕРБ, яку очолює мер Софії Бойко БОРІСОВ, отримала приблизно 40% голосів – удвічі більше, ніж соціалісти, передає Бі-Бі-Сі.

Перші офіційні результати будуть оприлюднені сьогодні. У Болгарії мають право голосу близько 7 мільйонів громадян.

Очікується, що жодна з партій не здобуде більшості у парламенті й змушена буде створювати коаліцію з меншими партіями.

С.СТАНІШЕВ наголошував на своєму успіху у вступі країни до ЄС.

Б.БОРІСОВ позиціонує себе як борця проти злочинності та корупції.

На всіх виборах за останні 19 років болгари голосували за зміну влади, зазначається у повідомленні.