Обаму у Внуково зустрів заступник глави російського МЗС

Барак Обама прибув у понеділок до Росії з першим на посту президента США візитом, передає РІА "Новости".Літак президента приземлився у Москві в урядовому аеропорту "Внуково-2".

Разом з Обамою прилетіли його дружина Мішель і доньки Малія і Наташа.

Біля трапа літака президента США зустрічали посол РФ у Вашингтоні Сергій Кисляк і заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який вручив дружині президента США букет квітів. Дружина президента була вдягнута у коралову сукню, а доньки - у бежеві плащі.

Дощ, який лив у Москві весь попередній день, перед прильотом Обами припинився, і виглянуло сонце.

Барак Обама не став спілкуватися з журналістами, після рукостискання з офіційними особами сів у лімузин і залишив аеропорт. Кортеж американського президента налічував більше 30 автомобілів.