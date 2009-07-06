США наполягають на збереженні територіальної цілісності Грузії – Обама

США наполягають на збереженні територіальної цілісності Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Президент США Барак ОБАМА на спільній прес-конференції в Москві з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Ми обговорили з Президентом МЕДВЕДЄВИМ і ті питання, щодо яких у нас ще є розбіжності. Зокрема, ми обговорили питання Грузії. Наша переконаність у тому, що територіальна цілісність, суверенітет Грузії - мають поважатися», - сказав Б.ОБАМА.

Він також підкреслив, що сторони на переговорах не знайшли спільних позицій із приводу кордонів Грузії.

Водночас Б.ОБАМА додав, що США й РФ виступають за мирне врегулювання даного питання.