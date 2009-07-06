РФ і США готові і надалі скорочувати ядерні арсенали - Обама

Росія і США є лідерами в ядерній сфері і готові піти на подальше скорочення ядерних арсеналів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент США Барак ОБАМА на прес-конференції в Москві.

«Угода, яка прийде на зміну договору про СНО, зможе зменшити наші ядерні арсенали на третину, і ми сподіваємося, що ми зможемо зменшити ці арсенали в подальшому», - сказав Б.ОБАМА.

Він також висловив занепокоєння з приводу того, що в світі зараз спостерігається «зростання потенційного (розповсюдження ядерної зброї - УНІАН), яке не спостерігалося раніше в певний час і в певних регіонах».

За його словами, Росія і США мають однакове розуміння ризиків розповсюдження ядерної зброї.

«Ми із задоволенням можемо повідомити про те, що і в Росії, і в США існує однакова оцінка ризиків, яким чином ядерна зброя може загрожувати миру. Ми зараз намагаємося визначити, яким чином Росія і Сполучені Штати можуть співробітничати разом. Також важливо розвивати і існуючу співпрацю. Ми також зробимо все для того, щоб всі ті країни, які хочуть розробляти мирні ядерні програми, не використали ці знання для розвитку озброєних ядерних програм», - сказав він.

Б.ОБАМА відзначив, що найбільша небезпека застосування ядерної зброї - в найбільш потенційному вибухонебезпечному регіоні світу - в КНДР.

«Північна Корея відмовилася від своїх власних зобов`язань і продовжує розвивати свою ядерну програму. Окрім цих фактів спостерігається розповсюдження ядерної зброї, що може призвести не лише до того, що ядерні держави можуть загрожувати ядерною зброєю громадянам інших країн, а й недержавні суб`єкти також можуть одержати цю зброю», - наголосив Б.ОБАМА.

Він також запропонував провести «ядерний самміт» і не виключив, що він проходитиме в Росії.

«Ми вважаємо, що також важливо провести «ядерний» самміт, який ми плануємо на наступний рік. Ми обговорювали з Президентом МЕДВЕДЄВИМ, що і в наступному році Росія може приймати у себе цей самміт, і ми запросимо всі країни для участі в цьому самміті, щоб ми всі разом могли обговорювати це важливе питання», - сказав Б.ОБАМА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Кремлі Президенти США і РФ підписали документ «Спільне розуміння з питання про подальші скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь».

«Кожна сторона скорочуватиме і обмежуватиме свої стратегічні наступальні озброєння так, щоб через 7 років після набуття чинності Договору і надалі граничні рівні для стратегічних носіїв перебували б у межах 500-1100 одиниць і для пов`язаних з ними боєзарядів в межах 1500-1675 одиниць», - йдеться в документі.

У документі наголошується, що новий Договір про СНО має бути укладений найближчим часом.