Обама заявив, що довіряє Медведєву: він дуже щирий, правдивий...

Президент США Барак Обама заявив, що довіряє своєму російському колезі Дмитру Медведєву. "Я довіряю президентові Медведєву, він може слухати, вести переговори і, найголовніше, виконувати ті обіцянки, які даються", - сказав Обама, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції у понеділок за підсумками переговорів з президентом РФ. Президент США нагадав, що це вже друга його зустріч з Медведєвим, крім того, вони кілька разів розмовляли по телефону. "Я вважаю, що президент Медведєв дуже щирий, правдивий... Я вважаю, що ми знайшли можливість працювати один з одним", - заявив Обама.

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