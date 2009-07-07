Обама заявив, що довіряє Медведєву: він дуже щирий, правдивий...
03:18, 07 липня 2009Світ
1114 0
Президент США про достоїнства колеги
Президент США Барак Обама заявив, що довіряє своєму російському колезі Дмитру Медведєву. "Я довіряю президентові Медведєву, він може слухати, вести переговори і, найголовніше, виконувати ті обіцянки, які даються", - сказав Обама, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції у понеділок за підсумками переговорів з президентом РФ. Президент США нагадав, що це вже друга його зустріч з Медведєвим, крім того, вони кілька разів розмовляли по телефону. "Я вважаю, що президент Медведєв дуже щирий, правдивий... Я вважаю, що ми знайшли можливість працювати один з одним", - заявив Обама.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter