Обама снідає з Путіним: самовар роздувають чоботом

Президент США Барак Обама прибув сьогодні в резиденцію прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна в Ново-Огарьово. Зустріч Обами і Путіна проходить у Камінному залі, де зазвичай російський прем`єр зустрічається з найбільш високопоставленими зарубіжними гостями, передає ІТАР-ТАРС.

Як очікується, формальна частина бесіди продовжиться за сніданком. Він завершиться на свіжому повітрі на терасі, де американський президент і прем`єр-міністр Росії зможуть випити по чашці чаю. Для цього на терасі вже підготовлений самовар, який поставили на столик, вкритий вовняною шаллю з традиційними російськими візерунками. Біля столика стоїть одягнений у російський національний костюм чоловік з чоботом в руках. «Роздувати будемо традиційним способом - чоботом», - пояснив він.

З російського боку в бесіді беруть участь міністр закордонних справ Сергій Лавров, заступник керівника апарату уряду Росії Юрій Ушаков, а також директор Департаменту Північної Америки МЗС Ігор Невєров. З американського боку - помічник президента США з національної безпеки Джеймс Джонс, старший заступник Держсекретаря США з політичних питань Вільям Бернс, спеціальний помічник президента США і старший директор відділу Ради національної безпеки США у справах Росії Майкл Макфол.

Газета.ру