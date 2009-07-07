Медведєв нагодував Обаму борщем і салатом із крабів

Президент Росії Дмитро Медведєв у вівторок показав своєму американському колезі Бараку Обамі Кремль, повідомила прес-секретар голови російської держави Наталія Тімакова.

Вона відзначила неформальний характер спілкування двох президентів. Зокрема, Дмитро Медведєв показав Бараку Обамі свій кабінет і провів екскурсію по резиденції. Потім обидва перешли до Великого Кремлівського палацу, оглянувши по дорозі Цар-пушку і Цар-колокол, собори Кремля. Зустріч двох лідерів, що відбулася в Кремлі, тривала близько години. Під час зустрічі було продовжено обговорення питань, пов`язаних з конкретною реалізацією всіх домовленостей, досягнутих двома президентами під час переговорів у понеділок в Москві, повідомила журналістів Тімакова.

Після переговорів Медведєв і Обама зустрілися з своїм подружжям і пройшли на прийом, який російський лідер дав на честь президента США і його дружини. Як стало відомо журналістам, меню прийому складалося зі страв російської кухні, зокрема, борщу, а також салату із крабів і бефстроганов.

Після закінчення прийому Обама зустрівся з патріархом всієї Русі.

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