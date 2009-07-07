В Лос-Анджелесі відбуваються похорони Майкла Джексона
20:49, 07 липня 2009Світ
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Введено підвищені заходи безпеки
В Лос-Анджелесі відбуваються похорони поп-зірки Майкла Джексона, який помер 25 червня у віці 50 років.
Як передає радіо «Свобода», на траурній церемонії на цвинтарі Форест-Лоун присутні лише члени сім`ї і близькі друзі М.Джексона.
Сьогодні ж на стадіоні Staples Center відбудеться публічна церемонія прощання зі співаком. Очікується, що на ній будуть присутні близько 20 тисяч прихильників М.Джексона, які одержали запрошення, що розігрувалися в Інтернеті.
У Лос-Анджелесі введено підвищені заходи безпеки.
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