В Лос-Анджелесі відбуваються похорони Майкла Джексона

В Лос-Анджелесі відбуваються похорони поп-зірки Майкла Джексона, який помер 25 червня у віці 50 років.

Як передає радіо «Свобода», на траурній церемонії на цвинтарі Форест-Лоун присутні лише члени сім`ї і близькі друзі М.Джексона.

Сьогодні ж на стадіоні Staples Center відбудеться публічна церемонія прощання зі співаком. Очікується, що на ній будуть присутні близько 20 тисяч прихильників М.Джексона, які одержали запрошення, що розігрувалися в Інтернеті.

У Лос-Анджелесі введено підвищені заходи безпеки.