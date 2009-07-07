У екіпажах суден, що зіткнулися біля Копенгагена, українців немає

Громадян України немає серед членів екіпажів російського сухогрузу «Kapitan Lus» (прапор Мальти) та норвезького танкера «Sundstraum», які 3 липня зіткнулись у протоці Ересунд біля Копенгагена (Данія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за інформацією представника компанії-оператора танкеру «Sundstraum» - «Fleet Management Europe», на момент інциденту на борту норвезького судна перебувало 12 членів екіпажу.

Як повідомляли ЗМІ, на борту норвезького танкера - змішаний екіпаж, зокрема громадяни України. За деякими даними, екіпаж або частина екіпажу танкера були п`яні.