Рада міністрів ЄС дасть майже 4 мільярди євро на енергетичні проекти

Рада міністрів з питань економіки та фінансів Європейського Союзу затвердила рішення про спрямування до кінця 2010 року 3,98 млрд. євро на реалізацію низки енергетичних проектів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Згідно з рішенням, кошти будуть спрямовані на 47 проектів в рамках Європейського плану стимулювання економіки. При цьому передбачається, що 1,44 млрд. євро будуть витрачені на реалізацію 18 газових інфраструктурних проектів, 0,91 млрд. – на 8 інфраструктурних проектів у галузі електроенергетики, 1,05 млрд. – на 13 проектів в галузі утримання та зберігання вуглецю.

Крім того, 565 млн. євро передбачається спрямувати на реалізацію 5 прибережних проектів з розвитку вітрової енергетики та 15 млн. євро – на два таких проекти на малих островах.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня цього року лідери країн Європейського Союзу домовилися про розподіл невитрачених 5 млрд. бюджетних євро на енергопроекти та на розвиток широкополосного доступу в Інтернет у сільській місцевості.

У переліку конкретних проектів, на які планується витратити ці кошти, є серед інших газопровід «Набукко». При цьому 200 млн. євро було передбачено для Австрії, Угорщини, Болгарії, Румунії та Німеччини.

Наприкінці 2008 року Єврокомісія запропонувала витратити 5 млрд. євро невитрачених у 2008 році бюджетних коштів на енергетичну інфраструктуру (3,75 млрд. євро) та розвиток сільського господарства (1,25 млрд. євро).

Ці пропозиції стати частиною схваленого Європейською Радою у грудні 2008 року плану стимулювання розвитку економіки в 2009 році на 200 млрд. євро, або 1,5% ВВП.