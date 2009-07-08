Сьогодні в Італії відкривається саміт «Великої вісімки»

Триденний саміт "Великої вісімки" відкривається сьогодні в італійському місті Л`Аквіла.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кремля, на саміт запрошені представники близько 30 країн світу.

«Особливістю цьогорічного саміту стане різноманітність форматів засідань і кількість запрошених на нього учасників (близько 30 країн). Фактично це є визнанням того, що в сучасному багатополярному світі ключові глобальні питання можуть вирішуватися тільки колективними зусиллями широкого кола держав», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на 8 липня заплановане проведення низки заходів тільки у форматі "вісімки". Лідери провідних світових економік обговорять проблематику фінансової кризи, глобальні питання (клімат, сприяння розвитку), а також актуальні питання міжнародного політичного порядку денного (нерозповсюдження, ситуація навколо іранської ядерної програми, ядерна проблема Корейського півострова, Близькосхідне врегулювання та інші регіональні питання).

9 липня пройде зустріч в розширеному форматі "вісімка" + "п`ятірка" (Китай, Індія, Бразилія, Мексика, ЮАР) + Єгипет. На ній будуть розглянуті питання нових джерел економічного зростання, перспективи просування Хайлігендаммського процесу, пошук нових форм його розвитку.

На ранок 10 липня заплановано робочий сніданок у форматі - лідери "вісімки" + глави провідних африканських держав + представники міжнародних організацій.

Серед тем, пропонованих до обговорення, - надання міжнародного сприяння країнам Африки в подоланні наслідків глобальної фінансово-економічної кризи, зокрема через створення сучасної інфраструктури і забезпечення енергетичної безпеки і т.д.

Фінальний захід саміту - робоче засідання в розширеному складі за участю всіх запрошених на саміт країн. На порядку денному стоять такі теми, як вплив кризи на країни, що розвиваються, в т.ч. на країни Африки, а також проблема продовольчої безпеки.

За підсумками саміту передбачається прийняти заяву лідерів "Групи восьми", заяви лідерів "Групи восьми" щодо нерозповсюдження і щодо боротьби з тероризмом, спільну заяву лідерів "Групи восьми" і "Групи п`яти", заяву Форуму провідних економік світу щодо кліматичних змін, спільну заяву лідерів "Групи восьми" і країн Африки щодо водних ресурсів і санітарії, спільну заяву учасників зустрічі в широкому складі з продовольчої безпеки.