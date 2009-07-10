G8 прагне змінити допомогу голодуючим і бідним країнам

Лідери "Великої вісімки" пообіцяли виділити бідним країнам 20 млрд. доларів у вигляді сільськогосподарської допомоги, передає Reuters.

США використали саміт світових лідерів, щоб добитися переходу від продовольчої допомоги до сільськогосподарської, і пообіцяли надати 3,5 млрд. доларів для трирічної програми. Проте країни Африки нагадали багатим державам про необхідність виконувати старі обіцянки.

ООН повідомила, що кількість голодуючих людей зросло за останні два роки і, як очікується, перевищить 1,02 мільярди осіб цього року, зазначає агентство.

Крім того, лідери "Вісімки" так і не дійшли єдиної думки з приводу того, чи досягнула світова економічна криза свого дна і як вона розвиватиметься.

Вперше в історії в триденному форумі G8 (Росія, США, Велика Британія, Франція, Японія, Німеччина, Канада та Італія), який завершився сьогодні в італійському міста Аквіла, взяли участь делегації майже з 30 країн. Засідання відбувалися не лише у форматі "Великої вісімки", але і у форматі G14 (G8 плюс "група п`яти" та Єгипет), а також за участю низки африканських країн і міжнародних організацій.