Екстравагантний підхід до традиції призвів до трагедії на весіллі в Італії

Незвичайний підхід до традиції кидання букета нареченої призвів до трагедії на весіллі в Італії.

Для здійснення цього ритуалу молодята найняли надлегкий літак з пілотом і одним пасажиром. На його долю і випадало виконання приємного і відповідального завдання. Коли літак опинився над рестораном, де зібралися гості, пасажир кинув букет. Проте квіти потрапили у мотор, після чого він загорівся і вибухнув. Літальний апарат спікірував на гуртожиток, де на зустріч зібралися близько 50-ти молодих людей. Тільки дивом ніхто з них не постраждав. Невдаха метальник букета дістав серйозні травми, зокрема черепномозкову, а також перелом обох ніг.

Эхо Москвы