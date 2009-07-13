Румунського консула відкликали з Молдови після секс-скандалу

Румунський консул у Кишиневі Іон НУЙКЕ 13 липня пішов у відставку після появи в інтернеті відеозапису, на якому, згідно з повідомленням його авторів, дипломат відображений в ліжку з молдавською співробітницею дипломатичного відомства. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Bucharest Herald.

У той же час офіційні представники Міністерства закордонних справ Румунії заявили, що відставка консула ніяк не пов`язана з публікацією відеозапису. Проте, офіційні особи не підтвердили і не спростували, що учасником знятого прихованою камерою відеоролику є І.НУЙКЕ.

Видання Curentul стверджує, що особливості монтажу відеозапису, текст, що його супроводжує, й інші ознаки вказують на те, що він підготовлений за участю молдавських спецслужб. Як уточнює Bucharest Herald, на початку ролика демонструється румунський прапор і звучить гімн Румунії.

Нагадаємо, що у квітні 2009 року після антиурядових виступів у Молдові румунський посол був оголошений персоною нон-грата. Тоді деякі учасники акцій протесту вимагали приєднання Молдови до Румунії, і молдавська сторона звинуватила у підготовці заворушень румунські спецслужби.