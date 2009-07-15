У Білорусії випустять в обіг прямокутну монету (фото)
02:28, 15 липня 2009Світ
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Карбували в Польщі
У Білорусії з 15 липня в обіг надійде прямокутна монета, присвячена видатному російському живописцеві Іллі Рєпіну. Про це повідомляє Нацбанк Білорусії.
На лицьовій стороні монети вміщено зображення фрагмента картини Рєпіна "Осінній букет", яку художник написав в білоруському маєтку Здравнєве. На реверсі також вміщене зображення картини – автопортрету Рєпіна.
Номінал срібної монети складе 20 білоруських рублів. Її відкарбували в Польщі тиражем 15 тисяч штук.
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