Зустріч НАТО-Азербайджан пройде у форматі "27+1"

Зустріч НАТО-Азербайджан у форматі "27+1" відбудеться в середу, 15 липня, в Брюсселі, повідомив РІА "Новости" представник прес-служби МЗС Азербайджану. За його словами, на зустрічі будуть обговорені питання співпраці з північноатлантичним блоком в різних сферах.

Азербайджан на зустрічі представлятимуть міністр закордонних справ Ельмар Мамед`яров, високопоставлені представники державних і урядових структур країни.

Основи співпраці між Азербайджаном і НАТО були закладені в травні 1994 року підписанням рамкового документа - програми "Партнерство заради миру".

У квітні 1996 року був підписаний офіційний документ в рамках програми "Партнерство заради миру", який визначив конкретні напрями взаємодії сторін, а в серпні 2005 року президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ "Про затвердження Плану дій з індивідуального партнерства Азербайджанської Республіки з НАТО" (IPAP).

На даний момент співпраця Азербайджану з НАТО здійснюється в рамках другого етапу IPAP.