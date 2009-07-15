Розбився пасажирський літак Тегеран-Єреван: усі загинули

На північному заході Ірану, в провінції Казвін розбився літак, на борту якого перебували близько 150 людей, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.

За інформацією агентства Франс Прес, літак, ймовірно марки "Ту", здійснював рейс Тегеран-Єреван.

За попередніми даними, всі, хто перебував на борту загинули.

Агентство Асошіейтед Прес з посиланням на іранське телебачення повідомило про те, що літак належав іранській авіакомпанії Caspian Airlines.

За даними оn-line табло аеропорту Єревана, о 12.00 за місцевим часом очікувалося прибуття літака Caspian Airlines Ту-154, рейс RV 7908 Тегеран-Єреван.

Іранський телеканал Press TV з посиланням на начальника поліції провінції Казвін повідомив про те, що аварія сталася неподалік від розташованої в районі адміністративного центру провінції міста Казвін села Джаннатабад.

За словами начальника поліції всі, хто перебував на борту "швидше за все" загинули, зараз на місці події працюють пожежні бригади, які гасять охоплені полум’ям залишки літака.