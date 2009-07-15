Єврокомісія пропонує скасувати візи ще для трьох країн

Єврокомісія пропонує скасувати візовий режим для трьох балканських країн: Македонії, Чорногорії та Сербії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО.

“Ми запропонували Раді ЄС з 1 січня 2010 року скасувати візовий режим для цих трьох країн”, - сказав він.

Водночас, Ж.БАРРО зауважив, що якщо Македонія повністю виконала усі необхідні умови для переходу до безвізового режиму, то певні питання залишаються до Чорногорії та Сербії.

Питання до Чорногорії пов’язані, у першу чергу, із законодавством про набуття громадянства, а запитання до Сербії – з проблемою Косово. Разом з тим, за словами віце-президента Єврокомісії, ці питання не мали визначального впливу на рішення Єврокомісії.