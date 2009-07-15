Тимошенко поснідає з провідними корейськими промисловцями

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з офіційним візитом до Республіки Корея.

Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Згідно з програмою візиту, 16 липня відбудеться зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з Президентом Республіки Корея ЛІ Мйон Баком та прем’єр-міністром Республіки Корея ХАН Син Су.

Також Ю.ТИМОШЕНКО проведе робочий ланч з представниками провідних ділових кіл Кореї, зустрінеться з президентом компанії SK telecom та з керівниками індустріально-промислових груп (Samil finance cooperation, Hyundai Motors, POSCO, STX Energy).

Під час візиту планується підписання низки двосторонніх документів, зокрема, Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Міністерством економічних знань Республіки Корея у сфері використання інструментів торговельного захисту; Меморандуму про взаєморозуміння між публічним акціонерним товариством „Державний експортно-імпортний банк України” та Експортно-імпортним банком Кореї; Угоди між урядом України та урядом Республіки Корея про реалізацію проекту заснування Українсько-Корейського навчального центру інформаційних технологій в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”.

Ю.ТИМОШЕНКО також візьме участь у церемонії покладання квітів до Монументу загиблим за Корею.

До складу делегації входять віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКІВСЬКИЙ, посол України у Республіці Корея Володимир БЄЛАШОВ.