Голова Пентагону: армія КНДР голодує

01:12, 17 липня 2009
Світ
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І це знижує військову загрозу

Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що голод в Північній Кореї знижує військову загрозу, що походить від цієї країни повідомляє радіо "Свобода".

Виступаючи у четвер перед військовослужбовцями в штаті Нью-Йорк, Гейтс зазначив, що населення КНДР зазнає гострої нестачі продовольства. Голодує і армія, що знижує її боєздатність, вважає керівник Пентагону.

В останні місяці ситуація навколо КНДР загострилася - через проведені Пхеньяном ракетні та ядерні випробування.

 

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