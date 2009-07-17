Голова Пентагону: армія КНДР голодує

Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що голод в Північній Кореї знижує військову загрозу, що походить від цієї країни повідомляє радіо "Свобода".

Виступаючи у четвер перед військовослужбовцями в штаті Нью-Йорк, Гейтс зазначив, що населення КНДР зазнає гострої нестачі продовольства. Голодує і армія, що знижує її боєздатність, вважає керівник Пентагону.

В останні місяці ситуація навколо КНДР загострилася - через проведені Пхеньяном ракетні та ядерні випробування.