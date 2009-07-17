Голова Пентагону: армія КНДР голодує
01:12, 17 липня 2009Світ
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І це знижує військову загрозу
Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що голод в Північній Кореї знижує військову загрозу, що походить від цієї країни повідомляє радіо "Свобода".
Виступаючи у четвер перед військовослужбовцями в штаті Нью-Йорк, Гейтс зазначив, що населення КНДР зазнає гострої нестачі продовольства. Голодує і армія, що знижує її боєздатність, вважає керівник Пентагону.
В останні місяці ситуація навколо КНДР загострилася - через проведені Пхеньяном ракетні та ядерні випробування.
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