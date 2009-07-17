Пентагон робить вимушений крок: армію США збільшать
|Роберт ГЕЙТС
Як передає РІА «Новости», про це заявив глава Пентагону Роберт ГЕЙТС під час відвідин військової бази Fort Drum у штаті Нью-Йорк.
"Я думаю, це буде незначне збільшення понад тих 68 тисяч військовослужбовців, які туди (до Афганістану) відправляються. Це відбудеться до кінця року. Деяке збільшення, але невелике", - сказав Р.ГЕЙТС.
Він уточнив, що керівництво Пентагону йде на цей вимушений крок дуже неохоче.
Р.ГЕЙТС також повідомив про намір у цілому збільшити чисельність армії США. За його словами, обидві ці ініціативи продиктовані прагненням "зменшити вплив від того стресу, в якому перебуває армія, що бере участь в двох війнах". Він не сказав, наскільки зросте чисельність армії США, зазначивши, що ухвалить рішення з цього питання наступного тижня.