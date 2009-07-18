ПАР відзначає 91-у річницю з дня народження Нельсона Мандели

ПАР відзначає сьогодні 91-у річницю з дня народження першого демократично обраного президента республіки Нельсона МАНДЕЛИ.

По всій країні й за її межами проходять святкові заходи, присвячені лауреату Нобелівської премії миру, повідомляє NEWSru.

Напередодні сам ювіляр закликав своїх співвітчизників провести "День Мандели" з користю, запропонувавши присвятити 67 хвилин свого часу служінню суспільству на знак визнання тих 67 років, які він боровся за права людини в Південній Африці.

Фонд, що носить ім`я ювіляра, закликав жителів міст зайнятися впорядкуванням громадських територій, присвятити цей день людям похилого віку й дітям.

Жителі Кейптауна, який минулого тижня особливо постраждав від проливних дощів, вийдуть добровільно на очищення доріг і стоків, відновлять і посадять дерева й квіти. Муніципалітет міста продовжить збір коштів на придбання теплого одягу для людей, які опинилися без даху над головою.

У Нью-Йорку пройде концерт за участю артистів, особисто знайомих із ювіляром.

Святкування організовані фондом міжнародної організації "Кампанія 46664", головною метою якої є привернути увагу світової громадськості до проблеми ВІЛ/СНІД. Цей фонд має намір щорічно святкувати день народження Нобелівського лауреата.