Більшість німців очікують переобрання Меркель

Переважна більшість громадян Німеччини чекають, що після виборів до бундестагу в вересні Ангела Меркель (Angelа Merkel) залишиться на другий термін на посаді канцлера.

За підсумками опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Emnid, 80 відсотків респондентів не сумніваються в переобранні нинішнього голови уряду і лише 13 відсотків вірять в перемогу кандидата від СДПН Франка-Вальтера Штайнмайєра (Frank-Walter Steinmeier).

Такої майже одностайної думки про шанси чинного канцлера ми не спостерігали протягом кількох десятиліть, заявив, коментуючи підсумки опитування, директор Emnid Клаус-Петер Шеппнер (Klaus-Peter Schöppner) газеті Bild am Sonntag.

За даними видання, соціал-демократи, стурбовані різким падінням популярності, мають намір до кінця липня провести нараду, щоб виробити нову передвиборну стратегію.

Згідно з опитуванням, проведеним Emnid серед прихильників СДПГ, тільки 16 відсотків респондентів вірять у перемогу Штайнмайєра. Натомість 95 відсотків прихильників ХДС не сумніваються в тому, що Меркель залишиться на посаді канцлера. Представники партії "зелених" вважають, що така тенденція пояснюється слабкістю соціал-демократів, які впродовж передвиборчої кампанії так і не змогли знайти актуальну тему, здатну привернути виборців.

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