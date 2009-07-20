Польщі сподобався новий американський посол
Кажуть: уся Східна Європа буде в виграші
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив задоволення у зв`язку з майбутнім призначенням нового посла США в Польщі, яким стане Лі Файнстайн (Lee Feinstein), який нині є радником держсекретаря США Гілларі Клінтон.
"Я задоволений, що США направляють до нас такого досвідченого дипломата", - наводить слова Сікорського РІА "Новости".
За його словами, це призначення свідчить про те, що США серйозно ставляться до Польщі й до Центральної та Східної Європи в цілому.
Голова МЗС Польщі заявив, що Варшава "дуже швидко дасть згоду" на призначення Файнстайна, який вважається одним з найбільш довірених співробітників Гілларі Клінтон.
Лі Файнстайн займався міжнародним правом. На держслужбі спеціалізується в питаннях оборони і зовнішньої політики, зокрема нерозповсюдження ядерної зброї.